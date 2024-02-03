الجيش السوداني: النصر على ميلشيا الدعم السريع "بات قاب قوسين أو أدنى"

أكد عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق إبراهيم جابر إقتراب ساعة النصر، مشيرًا إلى أن التحرير بات قاب قوسين أو أدنى، ضمن المواجهات الدائرة ضد ميلشيا الدعم السريع.

وشدد عضو مجلس السيادة السوداني لدى زيارته أمس منطقة وادي سيدنا العسكرية في سركاب، ثقة القيادة في الجيش والقوات النظامية والمقاومة الشعبية التي التحمت مع قواتها المسلحة، وذلك وفق بيان للقوات المسلحة السودانية اليوم.

وأوضح إبراهيم جابر أن من يغتصب ويسرق ليست له قبيلة ولاينتمي بأي وصف لهذا الشعب العريق، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التدليس عبر التعابير التي همها هدم البناء القوي للقوات المسلحة، مثل دولة ٥٦ والفلول، لكنها لا تزيد الجيش إلا قوة وصلابة.

ووصف عضو مجلس السيادة أي جهة تحاول تجاوز الشعب السوداني لتضع عنه الخطط أو تحدد مستقبله فهي حالمة، وأكد بأن هذا لن يحدث أبدا.

والي الخرطوم: إنخراط 6 آلاف مواطن في 50 معسكر لتدريب المقاومة الشعبية

وأعلن والي الخرطوم رئيس اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة أحمد عثمان حمزة أمس عن إنخراط ٦ آلاف مواطن في ٥٠ معسكر لتدريب المقاومة الشعبية بعد أن اتخذ الشعب قراره بالانخراط في المقاومة المسلحة تحت قيادة الجيش السوداني سندا للدولة.

وأضاف أحمد عثمان حمزة لدى مخاطبته المستنفرين المتخرجين في معسكرات الريف الشمالي كرري “القوات المسلحة تمسك بزمام المبادرة في أرجاء ولاية الخرطوم وتكبد العدو خسائر يومية وتتقدم نحو تحرير احياء الخرطوم من الخونة والعملاء الذين يقاتلون بالوكالة لدول كنا نعتقد أنها صديقة لبلادنا ونقول لهذه الدول إن المقاومة هي رسالة لكم بأن أرض السودان لن ينال منها العملاء”.

وأكد الوالي أن الولاية ستعمل تحت إشراف القوات المسلحة في تنظيم المقاومة الشعبية لوقف ممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة وحماية الأحياء من ممارساتها في النهب والسرقة معلنا أن الأيام القادمة ستشهد إستمرار العمل المنظم في التدريب والتسليح لمواطني ولاية الخرطوم.

