أحمد موسى عن وضع "المركزى" حدًا أقصى للسحب اليومى: شائعات وأخبار قديمة

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة إصدار البنك المركزي قرارًا بتحديد الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد، مؤكدًا أن هذه الشائعة يتم الترويج لها منذ الصباح.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات جديدة تتعلق بوضع حد أقصى، وأنه أصدر بيانا منذ قليل نفى خلاله تلك الشائعة، وأنه لم يصدر أي تعليمات بشأن السحب النقدي اليومي على حساب العميل.

وتابع موسى، أنه للأسف جميع وسائل الإعلام انساقت خلف الشائعات ونشرت البيان المزيف للبنك المركزي، مؤكدًا أن البنك المركزي أهاب بضرورة توخي الحذر.

الكثير من المواقع سقطت بالترويج للشائعة

وأشار إلى أن هناك مواقع كبيرة وصغيرة سقطت في ترويج الشائعة، قائلًا: "بتعملوا شوشرة وتروجوا شائعات وأخبار قديمة من 2022.. كلام في منتهى الخطورة يؤثر على الاقتصاد".