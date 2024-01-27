السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ130مليار جنيه خلال أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غدا الإثنين، 29 يناير 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطائين، نيابة عن وزارة المالية.

ويشمل الطرح عطائين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 40 مليارًا في 30- 4- 2024، واستحقاق طرح الـ20 مليار جنيه في 29- 10 -2024.

غدا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه


كما يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد  28 يناير 2024، أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه على عطائين نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

ويطرح البنك المركزي الأذون على عطائين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 35 مليارًا في 30- 7- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 35 مليار جنيه في 28- 1- 2025.
ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 2ر34% فى ديسمبر

تراجع التضخم إلى 34.2% فى ديسمبر
 

وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023، مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.

وأضاف البنك المركزي، وفقًا لمؤشراته، أنه سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.

 

البنك المركزي المصري أذون خزانة 60 مليار جنيه وزارة المالية 70 مليار جنيه التضخم

مواد متعلقة

البنك المركزى ينعى المصرفييْن البارزيْن "حاتم صادق" و"جمال محرم"

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كواليس إلزام ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضات فى قضية تشهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران