مفكر اقتصادى يكشف عن خيارين أمام البنك المركزى بشأن سعر الفائدة (فيديو)

تناول الدكتور جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي، موضوع سعر الفائدة الذي سيتم تحديده من قبل البنك المركزي المصري الخميس المقبل، وأكد أن سعر الفائدة هو إحدي أدوات السياسة النقدية التي اقتصرت عليها في الفترة الأخيرة، مع وجود أدوات أخرى غير مستخدمة.

وأوضح في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة CBC، أن البنك المركزي المصري يتبع النظام النقدي العالمي الذي يتحكم فيه البنك المركزي الأمريكي، والذي يرفع سعر الفائدة بشكل دوري. وقال إن هذا الارتفاع يضع البنك المركزي المصري في موقف صعب، إما أن يرفع سعر الفائدة أيضا لمنع هروب رءوس الأموال، أو أن يبقي عليه ويتحمل العواقب.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يسعى إلى مكافحة التضخم كهدف رئيسي من السياسة النقدية، وأن هناك ضغوطا من الصندوق الدولي لزيادة التمويل المتاح للحكومة المصرية مع وضع شروط مثل مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة المالية.

وتحدث عن الضغوط الخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل انخفاض عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، التي تؤثر على موارد النقد الأجنبي، وقال إن البنك المركزي المصري يجب أن يقرر بحكمة بشأن سعر الفائدة، معربًا عن رأيه الشخصي بعدم التفضيل لرفعه، لأنه سيزيد العجز في الموازنة.