أحمد موسى: مشروع رأس الحكمة يوفر 12 مليون فرصة عمل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة رأس الحكمة سوف تصبح أغلى متر أرض في مصر، بعد مشروع تطويرها واستثمارها وتحويلها إلى واجهة سياحية، مؤكدًا أن الدولة لا تبيع وإنما تستثمر وتنمي.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مدينة العلمين الجديدة كانت حقل ألغام منذ 10 سنوات واليوم بات سعر المتر يتراوح بين 30 و70 ألف جنيه.

وتابع أن أول دفعة تدخل مصر من مشروع رأس الحكمة 20 مليار دولار، موضحًا أن المشروع يوفر فرص عمل قدرها 12 مليون فرصة على مدار 30 عامًا من الآن، وهناك شركات مصرية وعالمية أسماؤها كبيرة ودول عربية شقيقة تستثمر في المشروع، مشيرًا إلى أن العائد سوف ينعكس على المواطن المصري والدولة تفكر في المشروع منذ 2021، حيث إن شاطئ رأس الحكمة من أروع الشواطئ حول العالم وهو شاطئ بِكر.

تم عمل دعاية لمشروع رأس الحكمة تقدر بنحو 400 مليون دولار

وأشار إلى أنه تم عمل دعاية لمشروع رأس الحكمة تقدر بنحو 400 مليون دولار قبل أن يبدأ، موضحا أن المستثمر بيدفع فلوس ويمشي وهو كسبان محدش منهم بياخد أرض معاه، مؤكدًا أن أعداء الوطن يحاولون التشكيك في كل مشروعات الدولة المصرية، ولكن كلامهم تحول إلى أمر إيجابي ووضع رأس الحكمة على الخريطة وشوق الناس لزيارتها ورؤيتها.