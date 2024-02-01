الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

جريدة الدستور

حدد مخطط التنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢ ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية، مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة، وفقا لمصادر.

وقالت المصادر: "ومن هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العلمين التي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم".

جاء ذلك في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢، الذى استهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة، وتسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة.

وفي هذا الإطار، تعكف الدولة حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط، بحيث يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال ٥ سنوات على الأكثر، كأحد أرقى المقاصد السياحية على  البحر المتوسط والعالم في ضوء البنية الأساسية الكبيرة التي أقامتها الدولة لخدمة المنطقة. 

وأكد المصدر المسئول أنه جارٍ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبا عن بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من ١٨٠ كم مربع. 

تنمية مدينة رأس الحكمة العلمين الجديدة

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مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

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