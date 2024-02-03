السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: أمريكا تسعى لإضعاف الجيوش العربية فى المنطقة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا تسعى لإضعاف الجيوش العربية في المنطقة، حتى يصبح جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأقوى في الشرق الأوسط. 

وأكد خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجيش العراقي والسوري، تم تفكيكهما وإضعافهما بواسطة أمريكا، سواء باحتلال  العراق، أو إعطاء ملايين الدولارات لجماعات تحارب وتفكك الجيشين العراقي والسوري. 

مصر كانت تدرك مخطط الولايات المتحدة جيدًا

وتابع موسى، أن مصر كانت تدرك مخطط الولايات المتحدة جيدًا، وهناك رجال وقفوا أمام كل هذه المحاولات وحافظوا على وحدة الجيش، مؤكدًا أن الدولة التي تملك جيشًا قويًا تمنع أن يعتدي عليها أحد، مردفًا: "الكل عارف مصر وعامل لينا حساب". 

أحمد موسى أمريكا لإضعاف الجيوش العربية الإحتلال الإسرائيلي العراق

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