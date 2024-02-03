السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أمريكى: العراق ألقى تحذيرًا مسبقًا قبل ضربات واشنطن أمس

العراق
العراق

قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، مساء السبت، إن العراق ألقى تحذيرًا مسبقًا قبل الضربات الجوية الأمريكية التي وقعت الليلة الماضية.

وكان قد نفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن تكون الضربات قد تم تنسيقها من قبل حكومة بغداد مسبقًا مع واشنطن، واصفًا مثل هذه التأكيدات بأنها "أكاذيب".

لكن مسئولًا أمريكيًا قال لشبكة NBC إن الحكومة العراقية تلقت تحذيرًا سريعًا بأن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات، قائلًا: لم تكن تنبيهًا كبيرًا، لكن ليس من الدقة القول بأنهم لم يكونوا على علم".

وأشار المسئول إلى أن ضربات الليلة الماضية كانت مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني وكانت ردًا مباشرًا على مقتل أفراد الخدمة الأمريكية الثلاثة، على عكس الانتقام الأمريكي الأصغر في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن الدولي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية لتقديم احتجاج رسمي بشأن الضربات الأمريكية على مواقع عسكرية ومدنية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء الهجوم الجوي الأمريكي الجمعة ردًا على غارة طائرة دون طيار أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن نهاية الأسبوع الماضي، وألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على المقاومة الإسلامية في العراق، بحسب "جارديان".

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