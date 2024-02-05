الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف وجهت الحكومة ضربة قوية لسعر الدولار في السوق الموازي ؟

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار بالسوق الموازية تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن وجهت الحكومة عدة ضربات قاصمة متتالية للمضاربين بالدولار في السوق السوداء، وكان من أبرز الإجراءات التي بدا تأثيرها جليًا على السوق الموازية، قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 2% الخميس الماضي، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية، للقضاء على عمليات الدولرة، وإجبار مكتنزي الدولار على بيعه، مما يحدث انتعاشة في رصيد البلاد من العملة الصعبة.

أخبار فاتتك|شهداء وجرحى فى استهداف للمنازل بدير البلح.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار في السوق السوداء

 

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء تراجعًا بنسبة تزيد على 25%، حيث سجل 48 جنيهًا، بعدما تخطى حاجز الـ 70 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

 

سعر الدولار في البنوك اليوم

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، سجل سعر 30.83 شراء و30.96 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك CIB، سجل سعر 30.85 شراء و30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، سجل سعر 30.85 شراء و30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر 30.90 شراء و30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

 

                                                                                                        

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، سجل سعر 30.85 شراء و30.95. بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

السوق السوداء لجنة السياسة النقدية الدولار البنوك البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

"المؤتمر": هبوط الدولار فى السوق السوداء نجاح لجهود الدولة لجذب الاستثمارات

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟