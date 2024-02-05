كيف وجهت الحكومة ضربة قوية لسعر الدولار في السوق الموازي ؟

سجل سعر الدولار بالسوق الموازية تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن وجهت الحكومة عدة ضربات قاصمة متتالية للمضاربين بالدولار في السوق السوداء، وكان من أبرز الإجراءات التي بدا تأثيرها جليًا على السوق الموازية، قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 2% الخميس الماضي، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية، للقضاء على عمليات الدولرة، وإجبار مكتنزي الدولار على بيعه، مما يحدث انتعاشة في رصيد البلاد من العملة الصعبة.

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء تراجعًا بنسبة تزيد على 25%، حيث سجل 48 جنيهًا، بعدما تخطى حاجز الـ 70 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، سجل سعر 30.83 شراء و30.96 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك CIB، سجل سعر 30.85 شراء و30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، سجل سعر 30.85 شراء و30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر 30.90 شراء و30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، سجل سعر 30.85 شراء و30.95. بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.