للبيع والشراء.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 5-2-2024

مع قرب سفر الكثير من المواطنين إلى خارج البلاد، يكثر التساؤل على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5-2-2024 في مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري بمستهل التعاملات الصباحية حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك العاملة بمصر بعد رفع سعر الفائدة، حيث بلغ سعره في البنك المركزي نحو مبلغ 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5-2-2024 في مصر

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5 فبراير 2024

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي:30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 5-2-2024، بالنسبة للشراء 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 5-2-2024 في البنك الأهلي المصري سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين، 38.82 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري، 33.14 جنيه الشراء، و33.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين، 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، 99.36 جنيه للشراء و100.40 جنيه للبيع.