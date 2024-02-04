الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4-2-2024 مقابل الجنيه المصري في مصر بالتعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 على محركات جوجل خلال الأيام الماضية، حيث يعد سعر الدولار من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة الأسواق في العالم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يرصد موقع "الدستور" خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر شهد سعر الدولار الأحد الموافق 4 فبراير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، في التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 4-2-2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: 

سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء 

جدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" قد شهد هبوطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 71 جنيهاً بدأ الدولار في السوق الموازي الهبوط إلى مستويات وصلت إلى 56 و58 جنيها في التداولات الآن.

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