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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4-2-2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويعتبر سعر الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية على حركة الأسواق في مختلف دول العالم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويقدم موقع "الدستور" خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولاراليوم والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات استقرارًا ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر شهد سعر الدولار الأحد الموافق 4 فبراير 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 4 فبراير 2024

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: 

سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%

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