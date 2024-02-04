سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 4 فبراير 2024

استقرت متوسطات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد - بداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، بلغ متوسط سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي - أكبر بنك قطاع خاص من حيث القيمة الاسمية، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في حين شهد الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.39 جنيه للشراء و39.40 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.79 جنيه للشراء، و39.40 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.37 جنيه للشراء و100.39 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك الأهلي.

وفي اجتماعها مساء الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وكان قد شهد سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في سعري الصرف والإيداع.