قصواء الخلالى تؤكد: انهيار الدولار فى السوق السوداء بعد ضربات أمنية موجعة

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزارة الداخلية تمكنت من توجيه ضربات مدوية للمتورطين في الاتجار غير الشرعي بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى تراجع قيمة الدولار في السوق السوداء بشكل كبير.

وقالت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، إن الوزارة ألقت القبض على عدد كبير من المتهمين بالتلاعب بسعر الصرف وحجزت لديهم مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن هذه العمليات الأمنية ستستمر في الفترة القادمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

‎وأشارت إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء انخفض حوالي 8 جنيهات، بعد أن كان يتجاوز 15 جنيهًا في الفترة السابقة، ما يعكس نجاح الجهود الأمنية في مواجهة السوق السوداء والمضاربة.