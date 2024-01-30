قصواء الخلالى: مجلس علام باقٍ والجبلاية يناقش إقالة فيتوريا غدًا

نقلت الإعلامية قصواء الخلالي، عن مصادر خاصة أن اتحاد الكرة قرر إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا في اجتماعه الذي سيعقد غدًا بعد توديع الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2023).

وقالت قصواء، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "cbc"، إن الجبلاية لن يقدم استقالته، رغم الضغوط الشعبية والإعلامية التي تطالب بمحاسبة المسئولين عن فشل المنتخب في البطولة، وأنه سيحاول تهدئة الأوضاع الرياضية في مصر.

ونقلت "الخلالي" عن تقرير قدمه فيتوريا لاتحاد الكرة أنه أرجع سبب خروج مصر من البطولة إلى الرطوبة العالية، التي لم يتوقعها وأثرت على أداء اللاعبين، وأن بعض المنتخبات العربية كانت تعاني من نفس المشكلة، مستنكرة هذا الكلام.