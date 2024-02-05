الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أخبار فاتتك|شهداء وجرحى فى استهداف للمنازل بدير البلح.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

 

عشرات الشهداء والجرحى فى استهداف الاحتلال لمنازل بدير البلح

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنازل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثماني شهيدين وعدد من المصابين إثر قصف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في مدينة دير البلح، للمزيد اضغط هنا.

بعد فوزه الساحق فى كارولاينا.. بايدن يتطلع إلى الانتخابات التمهيدية بولاية نيفادا

يتطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إلى الانتخابات التمهيدية في نيفادا، غداة تحقيقه فوزًا ساحقًا في كارولاينا الجنوبية يمضي به قدمًا نحو مواجهة مباشرة متجددة مع دونالد ترامب.

وسيتحدث الديمقراطي (81 عامًا) في تجمعين انتخابيين في مدينة لاس فيجاس، حيث يعد المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات التمهيدية الثلاثاء ولاحقًا انتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الديمقراطي شبه المحسومة لصالحه، بحسب «فرانس برس»، للمزيد اضغط هنا.

فرنسا تستدعي السفير الروسي بسبب معلومات مضللة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل نقلًا عن وكالة رويترز، يفيد بأن فرنسااستدعت السفير الروسي بسبب معلومات مضللة ومقتل مواطنين فرنسيين اثنين في ضربات روسية، للمزيد اضغط هنا.

للبيع والشراء.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 5-2-2024

مع قرب سفر الكثير من المواطنين إلى خارج البلاد، يكثر التساؤل على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5-2-2024 في مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري بمستهل التعاملات الصباحية حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك العاملة بمصر بعد رفع سعر الفائدة، حيث بلغ سعره في البنك المركزي نحو مبلغ 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 5-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية

يحرص المواطنين بشكل يومي قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 5-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، للمزيد اضغط هنا.

اليوم.. بدء الأوكازيون الشتوى لمدة شهر بمشاركة 5 آلاف محل

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 والذي يستمر لمدة شهر بمشاركة أكثر من 5 آلاف محل، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأكد وزير التموين ضرورة التزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين الواقع بدائرتها محالهم التجارية، للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل تقرير فيتوريا عن مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أعد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تقريرًا مفصلًا للاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بمشاركة الفريق الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووجّه اتحاد الكرة الشكر للمدرب البرتغالي، بعد إقصاء منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية، للمزيد اضغط هنا.

 

أخبار فاتتك فاتتك سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار استهداف الاحتلال لمنازل بدير البلح والرياضية

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