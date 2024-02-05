الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء الأوكازيون الشتوى لمدة شهر بمشاركة 5 آلاف محل

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 والذي يستمر لمدة شهر بمشاركة أكثر من 5 آلاف محل، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأكد وزير التموين ضرورة التزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين الواقع بدائرتها محالهم التجارية.

وشدد الوزير على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن سعر السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به سعر  السلعة الفعلي الذي كانت تباع هذا السلع خلال الشهر السابق على التصفية وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحال التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

ودعت التموين المواطنين للاستفادة من المشاركة بالأوكازيون والابتعاد عن المحال التي تقوم تخفيضات وهمية والتمسك بحقوقهم، والحصول علي الفاتورة الخاصة بالشراء والتاكد من وضوح اسم المنتج ونوعه وتاريخ الشراء والتاكد من سعر الشراء قبل وبعد التخفيض والتواصل مع حماية المستهلك والجهات الرقابية في حالة اي مخالفات سوء بالخط الساخن 19588 أوالاتصال برقم الواتساب 01577779999، لافتًا إلي أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين تصل مليوني جنيه كغرامة الأوكازيون الوهمي.

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 5-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين