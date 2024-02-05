اليوم.. بدء الأوكازيون الشتوى لمدة شهر بمشاركة 5 آلاف محل

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 والذي يستمر لمدة شهر بمشاركة أكثر من 5 آلاف محل، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأكد وزير التموين ضرورة التزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين الواقع بدائرتها محالهم التجارية.

وشدد الوزير على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن سعر السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به سعر السلعة الفعلي الذي كانت تباع هذا السلع خلال الشهر السابق على التصفية وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحال التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

ودعت التموين المواطنين للاستفادة من المشاركة بالأوكازيون والابتعاد عن المحال التي تقوم تخفيضات وهمية والتمسك بحقوقهم، والحصول علي الفاتورة الخاصة بالشراء والتاكد من وضوح اسم المنتج ونوعه وتاريخ الشراء والتاكد من سعر الشراء قبل وبعد التخفيض والتواصل مع حماية المستهلك والجهات الرقابية في حالة اي مخالفات سوء بالخط الساخن 19588 أوالاتصال برقم الواتساب 01577779999، لافتًا إلي أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين تصل مليوني جنيه كغرامة الأوكازيون الوهمي.