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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 5-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنين بشكل يومي قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 5-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 5-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للدفء نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للبرودة على كافة مناطق السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر بأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر 

وأشارت هيئة الأرصاد بمصر، إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، ولافتة إلى أن أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في  محافظات القاهرة الكبرى ستتراوح من (7 إلى 8 درجة مئوية).

ونوهت الأرصاد الجوية في مصر، بسقوط أمطار متوسطة، على كافة مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري،وستمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب مناطق الوجه البحري وتكون على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وستكون حالة البحر المتوسط، طقس معتدلة، وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2) أمتار، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، يأن حالة البحر الأحمر، سوف تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من حوالي (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 19 10
بنهــــا 19 10
دمنهور 19 10
وادى النطرون 18 10
كفر الشيخ 18 10
المنصورة 18 10
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 11
دمياط 18 10
بورسعيد 19 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 09
العريش 18 07
رفح 17 08
رأس سدر 19 08
نخل 17 02
كاترين 13 01-
الطور 20 10
طابا 85 09
شرم الشيخ 22 13
الإسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 17 10
السلوم 17 09
سيوة 18 06
رأس غارب 20 12
الغردقة 22 13
سفاجا 21 11
مرسى علم 22 12
شلاتين 24 14
حلايب 22 12
أبو رماد 24 13
رأس حدربة 23 15
الفيوم 18 09
بني سويف 18 07
المنيا 18 04
أسيوط 18 05
سوهاج 19 05
قنا 20 07
الأقصر 21

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