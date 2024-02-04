الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المواطنين شعروا ببرودة بالطقس بشكل كبير فى معظم محافظات الجمهورية الأيام الماضية في فترات النهار والليل، ومن الأمس بدأ الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة بدأت في الارتفاع والتحسن النسبي.

وأشارت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: "كنا نسجل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 15 و16 درجة مئوية، وبالأمس سجلنا 17 درجة مئوية عظمى، واليوم نشهد مزيدا من التحسن بالأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية بفترة النهار".

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن أغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية ما يؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة اليوم والأيام المقبلة، ولكن الكتل الصحراوية تشعرنا بالبرودة الشديدة خلال فترات الليل؛ لأن هذه الكتل نسب رطوبتها منخفضة، وبالتالي نشعر بالبرودة الشديدة فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر أغلب محافظات الجمهورية.

وتابعت: "تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، والمدن الجديدة 8 درجات، وبعض المناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد تشهد أقل من 5 درجات، كما يتكون الصقيع على المزروعات".

الأرصاد فرص سقوط الأمطار موعد تحسن الحالة الجوية الحالة الجوية سقوط الأمطار تحسن الحالة الجوية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

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