السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصرع 65 أسيرًا فى تحطم طائرة "بيلجورود".. وروسيا تصف الحادث بالإرهابى

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

وصفت وزارة الدفاع الروسية إسقاط كييف طائرة نقل بصواريخ باتريوت أرض- جو أمريكية الصنع بأنه عمل إرهابي، واتهمتها بأنها كانت على علم مسبق بأن السجناء سيتم نقلهم جوًا لتبادل أسرى الحرب.

كييف ارتكبت هجومًا إرهابيًا باستخدام أسلحة غربية

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" حول تبادل اتهامات بين روسيا وأوكرانيا بعد مصرع 65 أسيرًا في تحطم طائرة "بيلجورود".

ودعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن كييف ارتكبت هجومًا إرهابيًا باستخدام أسلحة غربية.

وتقول كييف إن الطائرة "إيل- 76" ​​كانت هدفًا مشروعًا لأن مثل هذه الطائرات غالبًا ما تطلق صواريخ وأسلحة أخرى لاستخدامها ضد أوكرانيا، وطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإجراء تحقيق دولي في الحادث.

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