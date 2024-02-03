بشير جبر: ما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين

أشار بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى ما يحدث في قطاع غزة من تطورات الأوضاع الميدانية، حيث ما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين، ووقعت مجزرتان بحق العائلات في رفح، وقصفت الطائرات الإسرائيلية عددًا من المنازل في المنطقة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هذه المجازر أسفرت عن 17 شهيدًا وإصابة العشرات، وهذه المنازل كانت تضم عددًا كبيرًا من النازحين، لافتًا إلى أن طائرات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، مستهدفة المواطنين الذين يحاولون التحرك والخروج من المحافظة.

تحرك كبير للآليات العسكرية الإسرائيلية

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن هناك تحركا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المحافظة، وكذلك حي النصر الذي يقع في المنطقة الغربية، والذي شهد استشهاد اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.