كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغيرات المناخ، تفاصيل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بكفر الشيخ، قائلًا إن الجميع يتابع كل ما يتعلق بظاهرة التغيرات المناخية، فهي ظواهر مناخية جديدة على البيئة المصرية سواء الخاصة بالزراعة أو غير الزراعة.

وأضاف “فهيم” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه لابد من تدخل لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهذا ما تقوم به الدولة في كل مكان في مصر، إضافة إلى إجراءات خاصة بحماية ملف الأمن الغذائي من خلال التوسعات الأفقية وغيرها.

مشروع تعزيز التكيف مختص بمنطقتي الساحل الشمالي والدلتا

وأوضح رئيس مركز تغيرات المناخ، أن مشروع تعزيز التكيف مختص بمنطقة الساحل الشمالي ومنطقة الدلتا، لأنهما معرضان لارتفاع مستوى سطح البحر تدريجيًا، منوهًا بأنه يؤدي لتملح الأراضي الزراعية، كما أنه يهدد العديد من الأنشطة الموجودة بالساحل الشمالي.

ولفت رئيس مركز تغيرات المناخ، إلى أن الأمطار الموجودة بمنطقتي الساحل الشمالي والدلتا يشهدان توزيع مختلف عن المعروف، لذلك لابد من إعادة تخطيط وتأهيل البنية التحتية.