الجمعة 02 فبراير 2024
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حامد فارس: مصر لعبت أدوارًا مركبة فى سبيل دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

حامد فارس
حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القاهرة لعبت أدوارًا مركبة وكثيرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية، وإعادة الاتزان للمجتمع الدولي في التعامل مع قضية هي الأهم والأخطر في النظام العالمي.

وأضاف "فارس"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن تهديد القضية الفلسطينية يمثل تهديدا واضحا للنظام العالمي، وتحوله بشكل كبير إلى بؤر ملتهبة، وهذا ما شاهدناه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

نظرة حقيقية للدولة المصرية الداعمة لجهود السلام

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى تواصلت على كل المحاور لدعم القضية الفلسطينية إنسانيًا وسياسيًا، والعمل على إيجاد ظهير حقيقي يدعم القضية بشكل واضح، وهذا ما نجحت فيه الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى، وعقدت قمة القاهرة التي شارك بها أكثر من 31 دولة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن حجم المشاركة الكبير بالقمة يعكس أن هناك نظرة حقيقية للدولة المصرية الداعمة لجهود السلام.

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