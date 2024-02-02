الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بإنفاق 2 تريليون جنيه.. كاتب صحفى يكشف جهود الدولة لتنمية قرى الصعيد

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد يعقوب

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الصعيد قبل عام 2014 كان يعاني من عدم وجود خريطة متكاملة للتنمية والتطوير في كل قرى ومحافظات الصعيد، حيث يوجد 10 محافظات في إقليم صعيد مصر.

وأضاف يعقوب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه منذ عام 2014 حتى الآن تم إنفاق 2 تريليون جنيه على مشروعات تنمية الصعيد، حيث يتصدر هذا الملف أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.

توفير 10 آلاف فرصة عمل لأهالي الصعيد

وأوضح الكاتب الصحفي أننا لدينا واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وهي محطة "بنبان"، وتسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل لأهالي الصعيد والمهندسين من كل محافظات الجمهورية بتكلفة 2 مليار دولار، في إطار التحول الأخضر واستخراج طاقة الكهرباء من مصادر نظيفة أو جديدة ومتجددة.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أنه تم استصلاح 1.2 مليون فدان بمنطقة شرق العوينات وتوشكى، وهذا في إطار التنمية الزراعية ورفع معدل الإنتاجية ورفع مساحة الرقعة الزراعية في محافظات الصعيد.

تنمية قرى الصعيد الصعيد جهود الدولة لتنمية قرى الصعيد أحمد يعقوب الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إنفاق 2 ترليون جنيه

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