مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والذي تنفذه الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط.

مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

ينفذ في 5 محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

يحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي.

يشتمل المشروع على تطوير خطة لإدارة المناطق الساحلية بطول 1100 كيلومتر.

يراعي التطوير مختلف الأنشطة بالمنطقة.

يمهد لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط.

يعتمد على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة.