فريدة الشوباشى: التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية في قائمة الشرف، مؤكدة أن مصر تتحدث عن مواقف شديدة الرصانة والعقلانية، لأن المذابح الموجودة في قطاع غزة سببها عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر تقوم بدور مهم جدًا في إقناع الكثير من المترددين، واصفة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصرية بـ"أسد الخارجية المصرية"، وذلك لجهوده المبذولة في اتصالاته ولقاءاته الخارجية.

الولايات المتحدة دمرت العراق وليبيا وتدمر فلسطين حاليًا

ونوهت الكاتبة الصحفية، بأن الولايات المتحدة دمرت العراق وليبيا وتدمر فلسطين حاليًا، وإذا طلبت من إسرائيل التوقف عن هذه الحرب ستتوقف، وكأنه ليس هناك رأي عام في العالم إيذاء كل الهجمات التي ترتكبها تل أبيب في غزة بما فيها المستشفيات وقتل المرضى والأطباء والصحفيين.

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن مصر تنبه العالم بما فيها الولايات المتحدة، بأن هذه الأحداث ستعود إليها سلبا، موضحة أن إسرائيل تكتب نهاية بدايتها حاليًا، حيث تأكد العالم من خلال الأحداث الأخيرة بأن الفلسطينيين هم المظلومون وليسوا إسرائيل.