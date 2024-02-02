الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريدة الشوباشى: التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية

فريدة الشوباشي،
فريدة الشوباشي،

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية في قائمة الشرف، مؤكدة أن مصر تتحدث عن مواقف شديدة الرصانة والعقلانية، لأن المذابح الموجودة في قطاع غزة سببها عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر تقوم بدور مهم جدًا في إقناع الكثير من المترددين، واصفة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصرية بـ"أسد الخارجية المصرية"، وذلك لجهوده المبذولة في اتصالاته ولقاءاته الخارجية.

 

الولايات المتحدة دمرت العراق وليبيا وتدمر فلسطين حاليًا

ونوهت الكاتبة الصحفية، بأن الولايات المتحدة دمرت العراق وليبيا وتدمر فلسطين حاليًا، وإذا طلبت من إسرائيل التوقف عن هذه الحرب ستتوقف، وكأنه ليس هناك رأي عام في العالم إيذاء كل الهجمات التي ترتكبها تل أبيب في غزة بما فيها المستشفيات وقتل المرضى والأطباء والصحفيين.

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن مصر تنبه العالم بما فيها الولايات المتحدة، بأن هذه الأحداث ستعود إليها سلبا، موضحة أن إسرائيل تكتب نهاية بدايتها حاليًا، حيث تأكد العالم من خلال الأحداث الأخيرة بأن الفلسطينيين هم المظلومون وليسوا إسرائيل.

القضية الفلسطينية التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر التاريخ فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى

مواد متعلقة

تفاصيل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بكفرالشيخ

كاتب: مصر تخطط لإنتاج 5% من الهيدروجين الأخضر عالميًا بحلول 2050

منبر ثقافى.. انتهاء تطوير قصر ثقافة بنى سويف بتكلفة 36 مليون جنيه

مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية (فيديو)

حامد فارس: مصر لعبت أدوارًا مركبة فى سبيل دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

ناقد فنى: الشركة المتحدة أحدثت طفرة كبيرة فى الدراما (فيديو)

بإنفاق 2 تريليون جنيه.. كاتب صحفى يكشف جهود الدولة لتنمية قرى الصعيد

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تنمية الصعيد فى الجمهورية الجديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

كشف غموض وفاة شابة عمرها 25 عامًا داخل شقتها بالشروق

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟