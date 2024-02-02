الجمعة 02 فبراير 2024
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توك شو

كاتب: مصر تخطط لإنتاج 5% من الهيدروجين الأخضر عالميا بحلول 2050

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إننا نشهد قفزة كبيرة جدًا وتغيرا في أسلوب إنشاء المشاريع، لافتًا إلى أن أمن الطاقة مهم جدًا، خاصة أن جميع المشروعات الجديدة تعتمد على استهلاك أقل للهيدروكربونات، وتقليل الانبعاثات الكربونية في الجو.

 المشروعات الخضراء تعد اختيارا استراتيجيا لأنها تقلل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية

وأضاف عز الدين، خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أن المشروعات الخضراء تعد اختيار استراتيجي، لأنها تقلل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية، واستخدام الطاقة النظيفة بشكل كبير للغاية، وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن توافره مع الاشتراطات العالمية.

مصر من أكبر الدول في الشرق الأوسط والمنطقة العربية

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مصر من أكبر الدول في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تعتمد على مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتخطط بحلول عام 2050 أن يكون لديها 5% من حجم الإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن كل هذه الأمور تعطي فرصة أكبر للاعتماد على مشروعات الطاقة النظيفة، وتصدير نسبة من الهيدروجين الأخضر للخارج، منوهًا بأنه حاليًا يتم توجيه المشروعات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الهيدروجين الاخضر انتاج الهيدروجين الأخضر مصر تخطط بحلول 2050 مصر بحلول 2050

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