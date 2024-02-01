سيد فؤاد: مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا دوليًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس، على أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في إطار زيارة الوزير المفوض التجاري، لأعمال المعرض الدولي لصناعات الهيدروجين "Hyvolution Paris" والمنعقد بباريس، والذي يعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة بقطاع إنتاج الهيدروجين والصناعات المغذية له وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي، والذي يوفر أيضا فرصا كبيرة للشركات الراغبة في عرض إمكانات تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج الهيدروجين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد فؤاد جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية التي تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر، في ضوء ما يتيحه الاقتصاد المصري من مزايا تنافسية ومن توافر مصادر إنتاج الطاقة النظيفة وبنية تحتية ساهمت في توقيع مصر خلال الفترة الماضية على اتفاقات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة تتجاوز 85 مليار دولار أمريكي بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية، فضلا عن المساهمة الإيجابية للمشروعات الخضراء المقامة في مصر في تحقيق القارة الإفريقية لمعدلات نمو إجمالية في المشروعات الخضراء التي تمت في عام 2022 على مستوى القارة بنحو 39%.

كما قام الوزير المفوض التجاري بتفقد جناح شركة "هيدروجين مصر"، المشاركة بالمعرض، وخلال لقائه مع مسئوليها، شدد على ما توليه الدولة من أهمية لتشجيع الشركات الوطنية لتعزيز تواجدها بقطاع إنتاج الهيدروجين بالشراكة مع الشركات الفرنسية والأوروبية لنقل تكنولوجيا الإنتاج بهذا المجال، وأيضا رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من خلال تلك المشروعات بما يتناسب مع تقديرات احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير على المستويين الإقليمي والدولي.

تعزيز التعاون المشترك بين الشركات الدولية لرفع معدلات إنتاج الهيدروجين

من ناحية أخرى، أجرى الوزير المفوض التجاري عدة لقاءات مع ممثلي الجهات الدولية والشركات الأوروبية ودوائر الأعمال الفرنسية المعنية بقطاع صناعة الهيدروجين، من بينهم المدير التنفيذي لمبادرة Hydrogen Europe التي تضم في عضويتها نحو 450 جهة معنية بقطاع صناعة الهيدروجين ترتكز أنشطة المبادرة في تعزيز التعاون المشترك بين الشركات الدولية لرفع معدلات إنتاج الهيدروجين والمساهمة في صياغة السياسات الحاكمة لأنشطة عمليات الإنتاج على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد على ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص لتعزيز عمليات الإنتاج الصناعي للهيدروجين في ضوء الموقف التنفيذي الحالي لتنامي هذا النمط من المشروعات في مصر وفي ضوء ما تشهده الفترة الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي من توجه السياسة الاقتصادية للدولة من دعم للمشروعات الخضراء، وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 27 يناير 2024 بالتصديق على مشروع القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر والتأثيرات الإيجابية لهذا القانون لدفع جهود الدولة نحو التحول للطاقة المستدامة.

وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من وصول مصر المركز الأول كأفضل وجهة استثمارية في إفريقيا في عام 2022 وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمي الصادر من قبل UNCTAD، مع التركيز على التنامي في حجم الاستثمارات الخضراء لإنتاج الطاقة النظيفة في مصر.

كذلك أكد نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب العديد من المشروعات التي تم توقيع الاتفاقات الإطارية بشأنهم لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية من بينها كل من مجموعتي (EDF -TOTAL) الفرنسيتين، وما توفره المنطقة من أدوات دعم للمشروعات المقرر تنفيذها من خلال توفير البنية التحتية المشتركة للمشروعات بما يسهم في خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج المستهدف.

خلال لقاءات رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس مع الجهات الأوروبية والدولية المشاركة بأعمال المعرض، انعكس الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي لمصر كأحد أبرز مقاصد الاستثمار الصناعي على المستوى الدولي لإنتاج الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين بالنظر إلى الميزات النسبية المتاحة في مصر من توافر مصادر توليد الكهرباء من (الطاقة الشمسية/ الرياح/ الغاز الطبيعي)، وهو الأمر الذي يزيد من كفاءة عمليات الإنتاج بالسوق المصرية بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.