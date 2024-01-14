كل ما تريد معرفته عن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

حرصت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، على وضع محفزات للهيدروجين الأخضر،على نحو يسهم في تعظيم الاستثمارات الصديقة للبيئة، وبما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة، لتعزيز الاستثمارات الخضراء، بما يتسق مع المستهدفات الدولية، ونتائج أعمال قمة المناخ المنعقدة مؤخرًا.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر التي أقرها القانون الصادرمؤخرًا.

حوافز الهيدروجين الأخضر

حافز استثماري نقدي يسمى حافز الهيدروجين الأخضر، لا يقل عن نسبة 33% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، وتلتزم وزارة المالية بهذا الحافز خلال 45 يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.

إعفاء المعدات والآلات والأدوات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية، ما عدا سيارات الركوب، اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة على القيمة المضافة.

تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة.

إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر من الضريبة المستحقة على العقارات المستخدمة فعليًا في هذه المشروعات، وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومشتقاته، وقيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، عدا سيارات الركوب.

حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة، وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار.

يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها مع عدم الإخلال بالأحكام والقوانين المنظمة للاستيراد.

لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.

السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

تمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري، ومقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.

منح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الاخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.

منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.

تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.