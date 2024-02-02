منبر ثقافي.. انتهاء تطوير قصر ثقافة بني سويف بتكلفة 36 مليون جنيه

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول الانتهاء من تطوير قصر ثقافة بني سويف بتكلفة 36 مليون جنيه.

وجود خشبة مسرح مؤهلة لتقديم العروض المسرحية

قال الدكتور أحمد خليفة مدير عام فرع ثقافة بني سويف، إن قصر ثقافة ببا تم افتتاحه في شهر إبريل عام 2023، حيث تم التطوير من خلال وجود خشبة مسرح مؤهلة لتقديم العروض المسرحية بأحدث التقنيات المسرحية سواء الصوتية أو الضوئية.

وأضاف خليفة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن القصر لديه شاشة سينما مؤهلة تعرض أفلام بأسعار مخفضة التكاليف.

نادي أدب من أشهر نوادي الأدب بالمحافظة

وقال جمال محمود، مدير قصر ثقافة ببا، إن القصر به نادي أدب من أشهر نوادي الأدب بالمحافظة، ولدينا حاليًا فرقة ببا المسرحية، حيث أننا نستقطب الكثير من الأدباء والمثقفين، ونشارك بقوافل ثقافية في القرى المحرومة، يتضمنها محاضرات وعروض فنية ومسابقات لاكتشاف المواهب.