"صرف الإسكندرية": جميع الأجهزة على أتم الاستعداد للتعامل مع الأمطار

قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحافظة شهدت كميات أمطار غزيرة جدًا، إضافة إلى البرق والرعد التي ظلت مستمرة طوال أمس على جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف "نافع"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن جميع الأجهزة كانت على أتم الاستعداد في المحافظة، وتم التعامل مع هذه الأمطار، لافتًا إلى أن عمال الصرف الصحي بالمحافظة متواجدين في الشوارع بأكثر من 180 سيارة على مدار 24 ساعة لشفط المياه.

تنسيق وتعاون مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية

وتابع: مستمرين في التعامل مع مياه الأمطار لحين الانتهاء من هذه النوة، والتغيرات المناخية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمات في الإسكندرية استطاعت التعامل مع 14 يومًا متواصلًا من سقوط الأمطار.