خبير: الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لزيادة الإنتاج والصادرات

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لزيادة الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أنه تم بناء صناعات وإقامة مشروعات من أجل التصدير.

وأضاف جاب الله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الدولة المصرية عملت على إقامة مشروعات وصناعات من أجل الإحلال محل الواردات.

مصر أنشأت بنية تحتية عالية المستوى وشاملة من الطرق والموانئ وتخطيط الأراضي الصناعية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر أنشأت بنية تحتية عالية المستوى وشاملة من الطرق والموانئ وتخطيط الأراضي الصناعية والتوسع الزراعي وتقديم كافة الحوافز للقطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل العمل، والانخراط في التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم.

مصر لديها اتفاقات تفتح الآفاق أمام تسويق منتجاتها

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر أصبحت عضوًا في الكثير من التكتلات مثل بريكس واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والكوميسا، لافتًا إلى أن مصر لديها اتفاقات تفتح الآفاق أمام تسويق منتجاتها في أوروبا والدول العربية والإفريقية، مما يؤدي لزيادة الصادرات المصرية ودفع عجلة الإنتاج.