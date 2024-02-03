السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: تداعيات غزة ألقت بظلالها على المشهد الأمنى فى العراق

عمار البهادلي
عمار البهادلي

قال الدكتور عمار البهادلي، أستاذ العلوم السياسية، إن الضربات الأمريكية على فصائل المقاومة العراقية استهداف للسيادة العراقية، منوهًا بأن تداعيات غزة ألقت بظلالها على المشهد الأمني في العراق، وبالتالي أصبح العراق ضحية أمام ضربات من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف البهادلي، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن العراق يحاول أن يمسك العصاة من المنتصف، من أجل تخفيف عدد القوات الأمريكية داخل العراق، والحد من قواعدها.

الضربات الأخيرة ستقوي الجهود والمساعي العراقية

ولفت إلى أن الضربات الأخيرة ستقوض الجهود والمساعي العراقية في هذه المرحلة، بعد أن كان العراق ينعم باستقرار نسبي، منوهًا بأن هناك خرقًا للأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الولايات المتحدة الأمريكية في بيانات سابقة أكدت أنها ستستهدف شخوصًا وكذلك منشآت داخل العراق، وهذا يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات الأمنية، وتجاوزًا للسيادة العراقية.

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