السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء العراق: التحالف العسكرى بقيادة أمريكا يهدد الأمن والاستقرار بالعراق

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يهدد الأمن والاستقرار في العراق، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار "السوداني" إلى مقتل 16 فردًا بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين جراء العدوان الأمريكي على العراق.

الضربة الأمريكية ستضع الأمن بالعراق على حافة الهاوية

ونفى رئيس الوزراء العراقي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق لضربات جوية مع الحكومة العراقية، ويؤكد أن ذلك مزاعم وأكاذيب.

وتابع: "الضربة الأمريكية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية".

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