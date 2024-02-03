السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يناقش مع رئيس منظمة الأمن الأوروبية عودة أسرى الحرب مع روسيا

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

شدد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أمس، خلال لقاء مع الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة فى مالطا إيان بورج، الذى يزور أوكرانيا حاليًا على ضرورة الإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين.


وقالت وكالة أنباء "يوكراين فورم" إن زيلينسكى هنّأ مالطا على توليها رئاسة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وشدد على أولوية القضايا المتعلقة بالإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين وعودة الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم إلى روسيا.

 

وقال الرئيس الأوكراني إنه "من المهم بالنسبة لنا أن تركز منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا على عودة الأطفال المرحلين بشكل غير قانوني، ومساعدتنا، جنبًا إلى جنب مع شركائنا، على إعادتهم إلى وطنهم، وأنا أعتبر هذه القضية هى الأكثر أهمية". 

 

وبدوره، أكد الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا على التضامن مع أوكرانيا وأن القضايا الأمنية لكييف تحظى بالأولوية خلال رئاسة مالطا لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

 

وسلط زيلينسكي الضوء على الاستضافة الناجحة للاجتماع الثالث لمستشاري الأمن القومي والسياسة الخارجية فيما يتعلق بصيغة السلام الأوكرانية فى مالطا فى أكتوبر من العام الماضي.

 

ووجه الرئيس الأوكراني الدعوة لرئيس وزراء مالطا لزيارة أوكرانيا والمشاركة فى قمة السلام العالمية.

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