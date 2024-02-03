السبت 03 فبراير 2024
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استشارى مخ وأعصاب: شريحة إيلون ماسك غيرت قوانين اللعبة (فيديو)

محمد ساهر هاشم
محمد ساهر هاشم

قال الدكتور محمد ساهر هاشم، استشاري المخ والأعصاب، إن شريحة إيلون ماسك ليست الشريحة الأولى التي يتم تركيبها في المخ كعلاج، لكن في تسعينيات القرن الماضي تم تركيب شريحة عبارة عن بطارية تثير الكهرباء في منطقة معينة لعلاج مرض شلل الرعاش. 

وأضاف "هاشم"، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن البطارية  تحفز مكانا معينا يفرز مادة لعلاج مرض معين، ونجحت، لكن شريحة إيلون ماسك غيرت قوانين اللعبة تماما، لأنه عن طريق الجهاز المركب في دماغ يمكن أن يتحكم الإنسان في شيء بتفكيره، وهذا أمر طبي وغير طبي.

الجهاز يركب في المخ بواسطة روبوت

ولفت استشاري المخ والأعصاب، إلى أن الجهاز يركب في المخ بواسطة روبوت حجمه مساوٍ للعملة المعدنية، كما يتم استخدام خيوط كهربائية، هذه الخيوط تصل إلى أعصابنا ويمكن من خلالها قراءة الوصلات العصبية للقيام بأي عمل وظيفي، ولدينا في المخ أكثر من 80 مليار عصب".

أوضح استشاري المخ والأعصاب، أن هذا النوع من الجراحات لها نسب أخطاء كأي عملية جراحية أخرى، فقد تؤدي إلى إلى إصابات في المخ أو تشنجات صرعية، وقد يتم تركيب البطارية في مكان خاطئ.

استشاري مخ وأعصاب الذكاء الإلكتروني عالج أمراض كثيرة السنوات الأخيرة الدكتور محمد ساهر هاشم شريحة إيلون ماسك

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