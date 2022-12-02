الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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بعد تجربة القرد.. إيلون ماسك يعلن زرع شريحة ذكية فى مخ بشرى

جريدة الدستور

أعلن الإعلامي أحمد فايق، عن نتائج دراسة جديدة لإيلون ماسك تفيد بزراعة شريحة ذكية في مخ بشري بعد 6 أشهر.

وقال إنه بعد نجاح تجربة القرد، أعلن “ماسك” عن زرع شريحة ذكية في مخ بشري بعد 6 أشهر، مشيراً إلى أن هناك شريحة يتم تركيبة لمساعدة الإنسان أو الحيوان، وأن التجربة الأولى تم فيها تركيب الشريحة على قرد، ويتم تطبيق التجربة على الإنسان.

وأضاف أن تطوير هذه الشريحة لتقوم بدور مهم جداً في المستقبل مع ذوي الهمم، من خلال إرسال واستقبال بعض الإشارات مع المخ، موضحاً أن هذه الشريحة عندما تدخل داخل الجسم تحوله إلى ساعة ذكية أو هاتف وتأخذ الإشارات كلها من غير أي وسيلة مساعدة.

وأشار إلى أن هذه التجارب تقوم أولاً على فروض نظرية تراجع من كل متخصصين وبعد ذلك تتم تجربته على الحيوان وعند نجاحه تتم تجربته على الإنسان، ويتم في مراحل لتأكد من سلامته وأمانه على حياة الإنسان، والمرحلة الثانية يكتشف عن النتيجة لتقرير تطبيقها على مستوى واسع.

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