إيطاليا تتهم "شات جى بى تى" بانتهاك قوانين الخصوصية.. وخبير يكشف السبب

علّق المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات، على اتهام إيطاليا لـ«شات جي بي تي» بانتهاك قوانين الخصوصية، قائلًا إنها ليست المرة الأولى التي يتم توجيه هذا الاتهام لهذا البرنامج.

وأضاف "غانم"، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن هذا البرنامج يعتبر جديدا، فالعالم ما زال يطور في هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، ومن الوارد حدوث ثغرات بالبرنامج، وهذه الثغرات تتمثل في دخول الشخص على التطبيق وظهور بيانات بعض المستخدمين الآخرين.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أنه في العام السابق حظرت كوريا الجنوبية برنامج «شات جي بي تي» لاستغلال معلومات حوالي 800 مستخدم كوري جنوبي، ووقف البرنامج لفترة حتى استطاعت الشركة المصنعة معالجة هذه السقطات في البرنامج.

الثغرات بالبرنامج ليست كبيرة الخطورة

ونوه خبير تكنولوجيا المعلومات بأن الثغرات بالبرنامج ليست كبيرة الخطورة؛ لأنها تظهر للمستخدمين، وهم لا يستفيدون من الثغرات بشكل كبير، ومع ذلك يجب الحذر والاحتياط وعدم وضع بيانات شخصية خلال استخدامه، وعدم إعطاء البرنامج أي معلومات شخصية يطلبها، وهذا الأمر ينطبق على برامج السوشيال ميديا.

وتابع: يجب على المستخدم العادي اتخاذ بعض التدابير خلال تعامله مع برامج الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا، مثل عدم الإفصاح عن معلومات شخصية قدر الإمكان، على الرغم من أن هذه المعلومات تستخدم لأغراض تجارية أكثر من أي أغراض أخرى.