السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كوكب الشرق أم كلثوم".. ذكرى رحيل أيقونة الطرب فى الوطن العربى

أم كلثوم
أم كلثوم

تحل اليوم ذكرى وفاة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي تعد واحدة من أشهر المطربات في مصر والوطن العربي وأصبحت أيقونة، مات جسدها، ولكن بقيت روحها خالدة في قلوب كل محبيها في مختلف دول العالم، حيث وافتها المنية في 3 فبراير عام 1975.

اسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد، واشتهرت بعدة ألقاب منها "الست" و"سيدة الغناء العربي" و"كوكب الشرق"، وولدت في 31 ديسمبر عام 1898 في قرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية. 

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "كوكب الشرق".. ذكرى رحيل أيقونة الطرب في الوطن العربي.

نقطة انطلاقة أم كلثوم القوية

بدأت كوكب الشرق الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها الشيخ إبراهيم في الموالد والأفراح وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكانت نقطة انطلاقة أم كلثوم القوية عندما تعرفت على الشاعر الكبير أحمد رامي والملحن الراحل محمد القصبجي.

وفي عام 1928 أصدرت مونولوج «إن كنت أسامح وأنسى الأسية» الذي حقق لها شهرة كبيرة لتشارك بصوتها في فيلم أولاد الذوات ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934.

كوكب الشرق ذكرى رحيل أيقونة الطرب أيقونة الطرب الوطن العربى سيدة الغناء العربي أم كلثوم كوكب الشرق ام كلثوم

مواد متعلقة

مصرع 65 أسيرًا فى تحطم طائرة "بيلجورود".. وروسيا تصف الحادث بالإرهابى

بوريل: الوضع الاقتصادى والاجتماعى "متوتر" للغاية فى جميع البلدان الأوروبية

نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا بالضفة الغربية

إيران: الهجمات الأمريكية خطأ استراتيجى خطير ويزيد التوتر بالمنطقة

رئيس وزراء العراق: التحالف العسكرى بقيادة أمريكا يهدد الأمن والاستقرار بالعراق

بشير جبر: ما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين

أستاذ علوم سياسية: تداعيات غزة ألقت بظلالها على المشهد الأمنى فى العراق

فصائل عراقية: مقتل 16 فردًا وإصابة 25 آخرين بالهجمات الأمريكية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»