"كوكب الشرق أم كلثوم".. ذكرى رحيل أيقونة الطرب فى الوطن العربى

تحل اليوم ذكرى وفاة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي تعد واحدة من أشهر المطربات في مصر والوطن العربي وأصبحت أيقونة، مات جسدها، ولكن بقيت روحها خالدة في قلوب كل محبيها في مختلف دول العالم، حيث وافتها المنية في 3 فبراير عام 1975.

اسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد، واشتهرت بعدة ألقاب منها "الست" و"سيدة الغناء العربي" و"كوكب الشرق"، وولدت في 31 ديسمبر عام 1898 في قرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "كوكب الشرق".. ذكرى رحيل أيقونة الطرب في الوطن العربي.

نقطة انطلاقة أم كلثوم القوية

بدأت كوكب الشرق الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها الشيخ إبراهيم في الموالد والأفراح وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكانت نقطة انطلاقة أم كلثوم القوية عندما تعرفت على الشاعر الكبير أحمد رامي والملحن الراحل محمد القصبجي.

وفي عام 1928 أصدرت مونولوج «إن كنت أسامح وأنسى الأسية» الذي حقق لها شهرة كبيرة لتشارك بصوتها في فيلم أولاد الذوات ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934.