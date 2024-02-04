الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع في القاهرة والإسكندرية

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وأوضحت الهيئة أن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم

توقعت الأرصاد الجوية أن تنخفض معدلات درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل درجة الحرارة على المدن الجديدة في القاهرة الكبرى، من (6:7 درجة مئوية) وقد تقترب من الصفر مئوية في بعض المدن والمحافظات.

يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ما حالة الطقس غدًا؟

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، بيان الطقس يوم الإثنين، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 40% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان الطقس خلال الفترة القبلة في القاهرة، حيث تنتشر شبورة مائية (من الساعة الـ4 حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع بالمحافظات

وتابعت، أن هناك أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 40% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

يشهد طقس الإسكندرية سقوط أمطار رعدية غزيرة على مختلف الأنحاء بسبب منخفض جوي تتعرض له المحافظات الساحلية، وتأثرت به عروس البحر المتوسط، شمل سقوط أمطار بشكل متقطع خلال الساعات الأخيرة، ومتوقع سقوطها على مدار اليوم.

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