الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

تستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من برودة حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة خلال اليوم من واقع بيانها الراصد لحالة الجو كي يستعد المواطنين بشكل جيد قبل الخروج من المنزل لعدم التعرض للفحات البرد القارس.

نرصد في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في القاهرة ودرجات الحرارة في المحافظات من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في القاهرة 

يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء  وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وحذرت الأرصاد قائدي المركبات بالأخص من تكون الشبورة المائية (من الساعة الـ4 حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية 

وأشارت الأرصاد في بيانها إلى زيادة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع احتمالية سقوط فرص أمطار خفيفة مساءً «بنسبة حدوث 20% تقريبًا»، على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس لمدة أسبوع 

تستمر حالة الطقس المتوقعة من هيئة الأرصاد الجوية على مدار الأسبوع الجاري من الأحد وحتى الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

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"الأرصاد" حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 31 يناير 2024

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر 

القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 18 09
6 أكتوبر 18 08
بنها 18 09
دمنهور 18 09
وادي النطرون 17 08
كفر الشيخ 17 09
المنصورة 17 09
الزقازيق 18 10
شبين الكوم 18 09
طنطا 17 09
دمياط 18 10
بورسعيد 18 10
الإسماعيلية 19 08
السويس 19 08
العريش 18 07
رفح 17 08
رأس سدر 19 08
نخل 16 02
كاترين 12 -01
الطور 19 09
طابا 17 08
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 18 10
العلمين 17 09
مطروح 18 10
السلوم 17 09
سيوة 18 05
رأس غارب 20 12
الغردقة 21 11
سفاجا 20 11
مرسى علم 22 12
شلاتين 24 14
حلايب 22 12
أبو رماد 24 13
رأس حدربة 23 15
الفيوم 18 06
بني سويف 18 05
المنيا 18 04
أسيوط 18 05
سوهاج 19 05
قنا 21 07
الأقصر 21 06
أسوان 21 08
الوادي الجديد 19 05
أبو سمبل  20 08

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تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع بالمحافظات

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تحسن ملحوظ.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع

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حالة الطقس اليوم السبت 3-2-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدا في مصر

حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس لمدة اسبوع درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

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