الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى استهداف الاحتلال لمنازل بدير البلح

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنازل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثماني شهيدين وعدد من المصابين إثر قصف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في مدينة دير البلح.

كما ارتفع عدد الشهداء إلى 14 بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة خطاب في منطقة الحكر في دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء اليوم في دير البلح الى 30 شهيدًا وعشرات المصابين.

وأضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران بعدد من الشقق السكنية في منطقة برج السوسي قرب مفترق الصناعة غرب مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما حلقت الطائرات المسيرة والحربية الاسرائيلية بشكل مكثف في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة.

ولليوم الـ122 يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 27،365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66،630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

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