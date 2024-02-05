"المؤتمر": هبوط الدولار فى السوق السوداء نجاح لجهود الدولة لجذب الاستثمارات

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن هناك جهودا كبيرة من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على السوق السوداء، ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة، فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيها، مع استمرار الهبوط الحاد.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الهبوط لسعر الدولار فى السوق السوداء أمر متوقع بعد كم الخطوات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بقوة للقضاء على هذه الفقاعة صنيعة البعض.

وأضاف أن من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لكبح جماح سعر الدولار فى السوق السوداء، وكشف هذا الزيف فى الأسعار التدفقات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة بداية من الاستثمارات الخاصة من تطوير مدينة رأس الحكمة.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنه إضافة لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهو ما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري، رسالة طمأنة للجميع بأن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو الأمام، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.

وأكد السعيد غنيم أن الاتحاد الأوروبي أسهم بقوة فى منح المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أيضا المستثمر الرائد في مصر، وستظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولهذا سيواصل الدولار الهبوط فى السوق السوداء.