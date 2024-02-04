رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا ليوم.

وقال رئيس المجلس: "تُرفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد الإثنين في تمام الحادية عشرة صباحًا".

رفض طلب رفع حصانة عن أحد الأعضاء

وجاء رفع الجلسة بعد رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي، عضو المجلس، وذلك بناءً على طلب من النائب العام في قضيتي شيك بدون رصيد والمسجلة بمحكمة الخصوص.

وجاء رفض المجلس لرفع الحصانة والاستجابة لطلب النائب العام لوجود كيدية في القضايا المرفوعة ضد النائب، خاصة أن النائب عرض تسديد المبالغ المالية التي عليه ووضعها بخزينة المحكمة.