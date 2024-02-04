الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا ليوم.

وقال رئيس المجلس: "تُرفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد الإثنين في تمام الحادية عشرة صباحًا".

رفض طلب رفع حصانة عن أحد الأعضاء 

وجاء رفع الجلسة بعد رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي، عضو المجلس، وذلك بناءً على طلب من النائب العام في قضيتي شيك بدون رصيد والمسجلة بمحكمة الخصوص.

وجاء رفض المجلس لرفع الحصانة والاستجابة لطلب النائب العام لوجود كيدية في القضايا المرفوعة ضد النائب، خاصة أن النائب عرض تسديد المبالغ المالية التي عليه ووضعها بخزينة المحكمة.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الجلسة العامة رفع حصانة طلب رفع حصانة رئيس مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة حول "الصادرات الزراعية" للجان النوعية

وزير الزراعة يستعرض جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات بالأسواق الخارجية

رئيس مجلس الشيوخ يطالب بتقديم المقترحات اللازمة لحل المشكلات

وزير الزراعة: لم يعد هناك حظر على صادراتنا الزراعية من أى دولة

وزير الزراعة: 11 محصولا ضمن منظومة تطوير الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد

النائب طارق عبد العزيز يطالب بالتوسع في الصناعات الزراعية

وكيل الشيوخ: ضرورة تسهيل إجراءات التصدير وإعداد حملات للدعاية والترويج وفتح أسواق جديدة

رياضة النواب: "الناس زهقوا من عدم صيانة الملاعب"

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضرورة الابداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين