وزير الزراعة: 11 محصولا ضمن منظومة تطوير الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية، وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية، وعلى رأسها الحجر الزراعي، تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية وزيادة معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار القصير إلى أنه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي، المتمثلة في التتبع والتكويد، حيث تضمنت المنظومة حاليًا 11 محصولًا (العنب، والفراولة، والفلفل، والجوافة، والرمان، والموالح، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).

وتابع الوزير أنه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهداً كبيراً قد يستغرق أحياناً عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره إلى الخارج، وإرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لإطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، بالإضافة إلى قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بموافاتنا بشروط الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسمياً بعد استيفاء جميع الشروط الفنية الواردة من الدولة المستوردة.

وأضاف وزير الزراعة أن جهود الوزارة شملت أيضاً تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرة وتقاوي البطاطس المستوردة في إطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالمياً، بالإضافة إلى متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البني، مشيراً إلى أن اجمالي المساحات الخالية من الإصابة بلغت حوالي ٦٩٣ ألف فدان، وتم فحص ١ مليون طن، وتم تصدير ٩٣٥ ألف طن.

كما تم تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً، من خلال توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستفادة من الخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي، مثل معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ومعامل الميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها. كما تم التوجيه بضرورة استمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

وتم أيضاً العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة، مثل الحجر الزراعي ومعامل تحليل متبقيات المبيدات ولجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات. كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تنفيذ الإجراءات ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات، وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد. كما تم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات الهامة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن جهود مصر في مجال رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة حظيت بتقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية المختصة، حيث أصبحت مصر نائبًا لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية، كما أصبحت رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة الإقليمية للصحة النباتية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وتابع وزير الزراعة انه تم أيضا تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لأنشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعي والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية. فضلًا ع…