الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "رياضة النواب": شركة المدن تواجه اتهامات بالفساد

محمود حسين
محمود حسين

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعًا لأعضائها في حضور وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، حيث ترأس الاجتماع النائب محمود حسين وسط حضور عدد كبير من أعضاء اللجنة.

واستهل "حسين" حديثه قائلًا: "نجتمع اليوم لمناقشة صيانة المنشآت الرياضية والشبابية، من واقع دور رقابي مكفول للنواب، وأيضًا من اهتمام اللجنة بالطفرة الإنشائية غير المسبوقة في القطاعين الشبابي والرياضي، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل مع الرياضة باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي". 

وتابع: "رصدنا تهالك المنشآت التي قامت بها شركة المدن، وباتت تلك الشركة تسبب إعاقة للعمل والتطور في الشباب والرياضة، وهناك شبهات فساد ببعض الملاعب بالقليوبية التي تهالكت تمامًا وساءت حالتها في غضون شهور قليلة"، ليتحدث بعدها وزير الشباب أشرف صبحي، قائلًا إن النائب دائمًا على حق، وأي طلب للإحاطة نمنحه الأولوية القصوى، وأن النائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة، ولو كان هناك بعض الإخفاقات فلما لا وسط كم مهول من الأعمال والمهام التي ننجح فيها بالمقابل، وأي صناعة تتأثر بالظروف الاقتصادية.

من جانبه، قال المهندس محمد السباعي، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع الزراعة يُمثل ركيزة من أهم ركائز النهضة الاقتصادية، مطالبًا بالدعم الحكومي لصغار المنتجين في المجال الزراعي والتيسير عليهم، سواء من خلال دعم فني أو لوجستي لتعظيم القيمة المضافة، لاسيما وأن مصر من أقدم الدول في هذا المجال.

وأشار "السباعي" إلى النجاحات الإيجابية التي تحققت مؤخرًا في ظل السياسة التصديرية إلا أن هناك لا تزال حلقة مفقودة، متسائلًا عما إذا كانت هناك استراتيجية حقيقية لتحديث التصنيع الزراعي وتعظيم الصادرات والفائدة من المنتجات المصرية، في ظل ما يحتاجه العالم من مواد غذائية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية.

أمين سر لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

عاجل.. "بند جديد" يقرب محمد عبد المنعم من تمديد عقده مع الأهلى

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين