رئيس "رياضة النواب": شركة المدن تواجه اتهامات بالفساد

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعًا لأعضائها في حضور وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، حيث ترأس الاجتماع النائب محمود حسين وسط حضور عدد كبير من أعضاء اللجنة.

واستهل "حسين" حديثه قائلًا: "نجتمع اليوم لمناقشة صيانة المنشآت الرياضية والشبابية، من واقع دور رقابي مكفول للنواب، وأيضًا من اهتمام اللجنة بالطفرة الإنشائية غير المسبوقة في القطاعين الشبابي والرياضي، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل مع الرياضة باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي".

وتابع: "رصدنا تهالك المنشآت التي قامت بها شركة المدن، وباتت تلك الشركة تسبب إعاقة للعمل والتطور في الشباب والرياضة، وهناك شبهات فساد ببعض الملاعب بالقليوبية التي تهالكت تمامًا وساءت حالتها في غضون شهور قليلة"، ليتحدث بعدها وزير الشباب أشرف صبحي، قائلًا إن النائب دائمًا على حق، وأي طلب للإحاطة نمنحه الأولوية القصوى، وأن النائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة، ولو كان هناك بعض الإخفاقات فلما لا وسط كم مهول من الأعمال والمهام التي ننجح فيها بالمقابل، وأي صناعة تتأثر بالظروف الاقتصادية.

من جانبه، قال المهندس محمد السباعي، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع الزراعة يُمثل ركيزة من أهم ركائز النهضة الاقتصادية، مطالبًا بالدعم الحكومي لصغار المنتجين في المجال الزراعي والتيسير عليهم، سواء من خلال دعم فني أو لوجستي لتعظيم القيمة المضافة، لاسيما وأن مصر من أقدم الدول في هذا المجال.

وأشار "السباعي" إلى النجاحات الإيجابية التي تحققت مؤخرًا في ظل السياسة التصديرية إلا أن هناك لا تزال حلقة مفقودة، متسائلًا عما إذا كانت هناك استراتيجية حقيقية لتحديث التصنيع الزراعي وتعظيم الصادرات والفائدة من المنتجات المصرية، في ظل ما يحتاجه العالم من مواد غذائية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية.