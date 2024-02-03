السبت 03 فبراير 2024
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مصر

وزير الزراعة يتابع إجراءات التحول الرقمى والتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين

اجتماع وزير الزراعة
اجتماع وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين، وذلك بحضور المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس وبعض قيادات الوزارة والشركة، 
وخلال الاجتماع أشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي، وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مشروع لحوكمة الحيازات وذلك من خلال بناء منظومة كارت الفلاح، وكذلك منظومة حوكمة تداول الأسمدة، التي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب، وبالتالي نضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه الحقيقيين.

إدخال منظومة التقاوي ضمن برامج الحوكمة


وشدد "القصير" على ضرورة سرعة الانتهاء من مختلف المنظومات التي يتم العمل بها، وكذلك البدء في إدخال الحيازات الخاصة بما يسمح بإدراج كل أراضي الدولة المصرية ضمن منظومة كارت الفلاح. 
وتناول الاجتماع أيضًا دراسة سبل إدراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة باستخدام أجهزة التتبع لضمان حوكمة أعمال النقل للأسمدة، وكذلك مناقشة إمكانية إدخال منظومة التقاوي ضمن برامج الحوكمة لضمان وصولها بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمزارعين،
وكما تناول الاجتماع عرضًا للموقف الحالي الذي يوضح أن إجمالى الكميات الموزعة من الأسمدة في الموسم الشتوي الحالي تجاوزت 12 مليون شيكارة، وبزيادة عن نفس الفترة من الموسم الماضي بحوالي 33%، بما يؤكد نجاح المنظومة وجدية توزيع الأسمدة هذا العام.

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وفي نهاية الاجتماع وجه "القصير" قيادات الوزارة المعنية بمنظومة كارت الفلاح بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي والشركة المعنية من أجل سرعة إنهاء إجراءات استخراج الكارت للمزارعين الذين لم يحصلوا عليه من قبل أو لإعادة استخراج الكروت التي انتهت فترة صلاحيتها، وذلك حتى يتمكن المزارعون من صرف الأسمدة المدعومة المقررة لهم،
والجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4,570 مليون كارت.

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