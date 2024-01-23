الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الزراعة يتابع المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات

السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا، لمتابعة التكليفات الخاصة بالمشروع القومي للتحول الى زراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

وأكد وزير الزراعة، الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة السياسية، لهذا المشروع، نظرا للفوائد التي تعود على المزارع نظير هذا التحول، والتي يأتي على رأسها زيادة الانتاجية، بما يساهم في زيادة دخله، وزيادة انتاج مصر من السكر باعتبارها سلعة استراتيجية هامة.

وزير الزراعة يعقد اجتماعا لمتابعة زراعة قصب السكر

وأشار القصير إلى ضرورة وضع آلية محددة، لنظم الإدارة، بمحطة إنتاج شتلات القصب بكوم أمبو، بأسلوب علمي وتكنولوجي حديث، بحيث تشمل الآلية ما يتعلق بالحكومة، وأسلوب التسويق، والتوعية، وعمليات الرقابة والتشغيل.
وأكد وزير الزراعة على جودة التقاوي والأصناف المنتخبة، وأن تكون تقاوي معتمدة، ذات نسبة إنبات عالية، وقوية في المجموع الخضري لها، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وشدد القصير على أهمية التوسع في التوعية ونشر الوعي بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والفوائد التي تعود على الفلاحين، وذلك من خلال الفرق البحثية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية والقوافل الزراعية، فضلا عن التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، وتقديم سبل الدعم الفني لهم، وحضر الاجتماع كل القيادات المعنية بالوزارة ومركز البحوث الزراعية.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القيادة السياسية محطة انتاج شتلات القصب كوم امبو

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