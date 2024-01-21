الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبراء: ضرورة إعادة النظر في أسعار توريد القصب 2025

محصول القصب
محصول القصب

أكد صلاح سنجق، سكرتير الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، أن سعر طن القصب 1500 مرضي بزيادة 400 جنيه، لكنه فى نفس الوقت غير مجزي في الوقت الذى ارتضى به المزارع  وطالب برفع سعر طن القصب بما يتناسب والأسعار العالمية حيث إن المزارع يحتاج إلى حافز، خاصة أنه يقوم بنقل محصوله على نفقته الخاصة إلى مصانع السكر نظرًا لتعطل وسيلة النقل الديكوفيل لتهالكها وعدم صيانتها.

وأضاف مسلم محمد أحمد عضو الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر الذي قام بتوجيه الشكر للقيادة السياسية لتعاونهم فى رفع سعر طن قصب السكر من 1100 - 1500 جنيه فى الوقت الذي يأمل فيه بالنظر إلى مزارع قصب السكر لأن السعر غير مجزي، متمنيا العام المقبل النظر إلى المزارع بعين الاهتمام  حيث أن كيلو السكر وصل إلى 30جنيه أما كيلو القصب فلم يتعدى 1.5 جنيه.

وطالب مسلم السيد القصير، وزير الزراعة بصرف كمية السماد الخاصة بقصب السكر بأن تكون دفعة وإحدة  بدلا من توزيعها على دفعتين حيث إنه، حتى الآن، فإن بعض المزارعين لم يقوموا بصرف الحصة الثانية من الأسمدة حيث أن ذلك يؤثر علي إنتاجية المحصول فى الوقت الذي يتم فيه تسميد المحصول على دفعتين  فإن عملية التسميد غير مجزية حيث انها لاتفيد محصول القصب، إضافة إلى سرعة الانتهاء من استخراج كات الفلاح  فى الوقت الذى قام المزارعون بتسديد ثمن الكارت إلى البنك الزراعى منذشهر فبراير الماضى بحجة أن الشركة التى تقوم بكبع الكارت قد تغيرت.

من جانبه قال حسين ابو صدام نقيب الفلاحين ان هناك عدم اهتمام بزراعة محصول قصب السكر باعتباره من المحاصيل المهمة دائما بالشراهة في للمياه حيث نزرع حوالي 320 ألف فدان، بينما هناك اهتمام بزراعة محصول بنجر السكر باعتباره يحصل على مياه أقل وينتج سكر أكثر، كما ان البنجر يصلح اكثر للزراعة في الاراضي الصحراوية وينتج اكثر، وأن كل 7 طن بنجر تنتج طن سكر بينما كل 10 أطنان قصب تنتج طن سكر  وهناك نية للاكتفاء بانتاج السكر من البنجر.

أشار أن المزارع في محافظة المنيا  يفضل بيع القصب لمصانع العسل والعصارات لفارق السعر الكبير مقارنة بالتويد لمصانع السكر بابو قرقاص  إلى جانب قرب محافظة المنيا من محافظات الوجة البحري وادى لتقليص الكميات الموحدة لمصنع السكر بابو قرقاص   مشيرا الى ان مصنع سكر ابو قرقاص ينتج 45 ألف طن سنويا من السكر وسيكتفي بانتاج هذه الكمية من البنجر ولن يتوقف ولايوجد أزمة حيث أن الفجوة 400 ألف طن سكر وسيتم تعويضها من إنتاج السكر من البنجر إلى جانب إنشاء مصنع سكر القناه في محافظة المنيا لإنتاج السكر من البنجر، لافتا الى من عطل مصنع سكر ابو قرقاص هو الحريق وليس شي اخر.

وطالب ابو صدام  بضرورة الاستغناء عن زراعة قصب السكر لصالح بنجر السكر وان إنتاج القصب بدأ يقل نتيجة زراعة أصناف قديمة ولم تتغير كما أن البنجر يستخدم كميات مياه أقل وأيضا البنجر يمكن في الأرض ثلاث شهور فقط وان مزارعي البنجر يحصلون على التقاوي من شركات السكر وباقي مستلزمات الإنتاج خلاف محصول القصب

الخبراء ضرورة اعادة النظر أسعار توريد القصب العام

مواد متعلقة

التموين: استصلاح 120 ألف فدان قصب سكر بمشروع مستقبل مصر بــ6 محافظات

التموين تعلن عن مناقصة عالمية لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)

رئيس المحاصيل السكرية: أسعار السكر ستنخفض مع بداية الموسم الجديد

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

التموين: مصانع شركة السكر تكثف استعداداتها لاستقبال محصول القصب 2024

"السكر للصناعات التكاملية" تحقق مبيعات 16.055 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/22

"الزراعة": مخزون السكر يكفى حتى موسم الإنتاج الجديد

رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية: الاحتياطي الإستراتيجى من المحصول يكفي حتي مارس المقبل

الأكثر قراءة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

غدا.. النقض تنظر طعن "شيرى هانم" وابنتها زمردة على حكم حبسهما

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة