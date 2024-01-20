السبت 20 يناير 2024
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مصر

السكر والصناعات التكاملية: توريد 786795 طن قصب وإنتاج 74608 طن سكر منها

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

تلقي الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركه السكر والصناعات التكاملية عن نسب توريد قصب السكر الي المصانع السبع، وأفاد التقرير ان ما تم توريد من قصب السكر وصل الي 786795 طن قصب وانتج ما يصل الي الــ 74608 طن سكر، والدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء  عصام البديوي – الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين.
من جانبه اكد اللواء  عصام البديوي – الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، انه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم اليها، وأشار البديوي  الي ان عمليات التوريد تسير كا المعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع الي المزارعين، وأضاف انه من المتوقع استلام حوالي  7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ  700 ألف طن سكر، مشيرا الي ان المصانع تعمل بكـــامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير  احمد كمال، ان مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء علي توجيهات  الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا ان ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه، واكد الأستاذ احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزارة وشركاتها التابعه تعاقدت في الفترة الماضية علي استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجارى تكرير باقى الكميه لضخها بالأسواق، وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون معلى الوزير انه تم  استيراد 138 ألف طن سكر ابيض تم ضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والصناعات التكاملية المصانع عصام البديوي – الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية

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